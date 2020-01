Roma, Diawara uscito da Villa Stuart dopo quasi due ore di controlli al ginocchio sinistro – FOTO e VIDEO

Pagine Romaniste (da Villa Stuart E.Bandini) – E’ il giorno dei controlli per Amadou Diawara che si è diretto a Villa Stuart dopo l’infortuno all’Allianz Stadium di ieri sera. Il centrocampista è uscito per un problema al ginocchio e ha svolto gli esami strumentali per capire l’entità del danno. Il guineano, arrivato camminando senza le stampelle, ha terminato i controlli e dopo quasi due ore è uscito dalla clinica romana.