Diawara tiene su la Roma: “Questo k.o. ci caricherà”

Considerando come la stagione della Roma sia stata falcidiata dagli infortuni, a Trigoria ci andranno con i piedi di piombo, ma Zaniolo non dovrebbe essere in dubbio per la sfida alla Juventus. Ieri infatti si è diretto anticipatamente negli spogliatoi solo per un fastidio intestinale. Contro i bianconeri un altro titolare fisso sarà Diawara, che non salta un minuto in campionato dal 24 novembre. Il guineano dopo la sconfitta di ieri ha dichiarato: “Sicuramente è mancato anche qualcos’altro. Loro sono una squadra fisica, ci pressavano. Non siamo riusciti ad uscire palla a terra al meglio. Ci hanno messo in difficoltà ma questa partita ci dà la carica per ripartire al meglio”. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.