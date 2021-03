Diawara sfida il Napoli, prima da ex. Fonseca ha ritrovato il suo Amadou

Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Da dimenticato a essenziale: Amadou Diawara si è preso la scena nel centrocampo della Roma e ha mantenuto la promessa fatta a Fonseca e a Tiago Pinto. Il ventitreenne guineano in questo 2021 si è ripreso la sua rivincita tornando a essere il giocatore tanto apprezzato nelle prime stagioni al Napoli e all’avvio di avventura in giallorosso.

La rinascita è partita dalla doppia sfida contro il Braga, la consacrazione invece nel match del Franchi con una gara di sostanza ma soprattutto con quel gol allo scadere che ha regalato i tre punti ai giallorossi. Con Diawara in campo la Roma ha maggiore equilibrio, protezione difensiva e più muscoli a centrocampo.

E senza Veretout è diventato talmente fondamentale che Fonseca a Kiev lo ha tolto dal campo al 59′. Perché domani sera sarà titolare in una sfida decisiva per la Roma e molto importante anche per lui. Per la prima volta infatti affronterà da ex il Napoli che nel 2016 lo aveva acquistato dal Bologna e con il quale ha giocato tre stagioni prima di finire alla Roma nell’ambito dello scambio con Manolas.