Diawara è guarito: ha il via libera

Corriere dello Sport (R. Maida) – Non si opera. Non entro la fine della stagione. Amadou Diawara ha deciso, di concerto con i medici: almeno finché la pandemia terrà aperta l’ipotesi di una ripresa agonistica, l’intervento chirurgico verrà rimandato. E c’è una bella notizia in più: Diawara sta molto bene. Per la prossima partita della Roma sarà certamente disponibile perché il ginocchio sinistro ha retto perfettamente alle sollecitazioni, inclusa la partita giocata nel campionato Primavera. Il giocatore comunque prima o poi dovrà operarsi. Il suo infortunio richiede una prognosi molto attenta: circa tre mesi per il pieno recupero.