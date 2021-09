Amadou Diawara può finalmente tornare a Roma. Il centrocampista guineiano è salito a bordo di un volo in partenza in questi minuti e tornerà nella Capitale entro domani. Il giocatore era stato bloccato infatti insieme alla sua Nazionale da un colpo di Stato prima della partita col Marocco. Per fortuna la società era riuscita a contattare il giocatore rassicurando sulle sue condizioni.