Diawara no limits: “Siamo all’altezza delle big”

Sembrava solo una fastidiosa appendice nell’operazione Manolas, invece Diawara sta conquistando la Roma. “Io direi che sto andando abbastanza bene ma posso fare ancora meglio, ho la voglia di fare meglio perché ho tutto a disposizione per fare bene – dice ai media ufficiali del club – Aspettiamo una partita molto difficile contro il Torino, dobbiamo stare molto attenti perché adesso tutti vorranno fare la partita della vita a Roma. Sul campo abbiamo dimostrato di poter stare in alto in classifica, era molto importante vincere i confronti diretti”. Infine sul razzismo: “Non dobbiamo giudicare sul colore della pelle perché che sia nero o bianco comunque ci sono cattivi e buoni”. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.