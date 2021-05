Diawara nell’affare per arrivare a Xhaka? La mossa per convincere l’Arsenal

gazzetta.it (C.Zucchelli) – L’Arsenal per Xhaka chiede 20 milioni di euro. La Roma ha offerto 13 più bonus, ma la prova non è andata a buon fine. Per la positiva chiusura della trattativa si potrebbero inserire due giocatori. Il primo è Diawara che da tempo piace al club inglese. La Roma lo ha pagato 21 milioni ed ora è segnato a bilancio per circa 15: potrebbe rientrare nell’affare anche per 10.

Dalla Turchia, invece, rimbalza un nuovo nome che potrebbe far piacere ai Gunners ed è quello di Cengiz Under. Il suo anno al Leicester non è stato positivo, ma il club con Mourinho decideranno se dargli ancora un’occasione o cederlo. All’Arsenal, comunque, piace e la Roma lo può cedere anche per 5-6 milioni di euro.