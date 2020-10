Diawara-Calafiori, la Roma in attesa

Il Messaggero (S. Carina) – L’altra sera non lo ha rimarcato. Ma forse è stata soltanto una dimenticanza. Perché da tempo Fonseca sottolinea il fatto di “essere in pochi”. Il riferimento non è a Zaniolo e nemmeno a Pastore, infortunati della prima ora. E nemmeno a Santon, out 1 mese per una lesione di secondo grado ai flessori della coscia sinistra. Paulo presumibilmente si riferisce a Diawara e Calafiori, entrambi fermati dal Covid-19. Due assenze pesanti, perché limitano le rotazioni in ruoli chiave e fanno sì che alcuni elementi vengano impiegati fuori posizione oppure debbano giocare praticamente sempre. Diawara è uscito di scena ormai da 19 giorni (12 ottobre), Calafiori da 14 (17 ottobre). L’appuntamento messo in agenda dal guineano è lunedì, quando si sottoporrà ad un nuovo tampone molecolare per capire se potrà tornare ad allenarsi con i compagni.