Ieri Amadou Diawara è stato uno dei migliori in campo ma non è bastata la sua prestazione per evitare la sconfitta ai giallorossi. Il centrocampista oggi ha voluto esprimere la sua vicinanza a Nicolò Zaniolo dopo il brutto infortunio. Queste le sue parole su Instagram: “In bocca al lupo Bro, tornerai più forte di prima“.