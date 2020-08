Di Francesco: “Far esordire Zaniolo al Bernabeu non è da tutti, ma io ci credevo”

Eusebio Di Francesco è l’allenatore scelto da Tommaso Giulini per guidare il Cagliari la prossima stagione. Il tecnico si è presentato in conferenza stampa, ricordando la sua esperienza in giallorosso, in particolare la scelta di far esordire Nicolò Zaniolo nel match di Champions League contro il Real Madrid nel 2018. Queste le sue parole:

“Credo che sia stato fatto un grande lavoro con i giovani: sono sempre sensibile ai giovani bravi, poi bisogna essere in grado di farli esordire. Far esordire Zaniolo al Bernabeu non è da tutti, ma io allora ci credevo. Serve il coraggio di credere nei giovani, nel credere di affrontare tutte le squadre”.