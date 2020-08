Di Francesco a Cagliari vuole Florenzi e Juan Jesus

Il Corriere Della Sera (G.Piacentini) – L’arrivo al Cagliari di Eusebio di Francesco potrebbe aprire un nuovo asse di mercato tra Roma e Sardegna. L’ex tecnico giallorosso infatti avrebbe messo in cima alla sua lista dei rinforzi Juan Jesus e Alessandro Florenzi, entrambi in uscita dal club. Sia per il difensore brasiliano, che ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2021, sia per l’ex capitano, ci sarebbe da risolvere il problema dell’ingaggio, troppo alto per i parametri della società sarda. Florenzi è corteggiato anche dalla Fiorentina, e per questo la Roma vorrebbe inserirlo (insieme ai giovani Riccardi e Calafiori) come contropartita per Gaetano Castrovilli, centrocampista che a Trigoria piace moltissimo ma che a Firenze valutano almeno 40 milioni.