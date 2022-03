Di corto Mou si vince pure in Europa

Il Messaggero (A. Angeloni) – Poteva andare anche peggio, alla fine è andata fin troppo di lusso. La Roma vince, ipoteca i quarti e con un altro corto muso: 1-0, il terzo di fila dopo quello di La Spezia e contro l’Atalanta, stavolta con tre tiri in porta, sono bastati quelli, a fronte di qualche occasione di troppo concessa agli avversari, specie nel primo tempo.

Una bomba di Oliveira dal cuore dell’area olandese cancella una prestazione per lunghi tratti modesta e piena di buche, proprio come il terreno del GelreDome. Queste partite infrasettimanali, che non hanno l’appeal della Champions, portano maggiori fatiche e aveva ragione Mourinho, qui non si può giocare un calcio tecnico e di qualità, il terreno è davvero pericoloso.

E la Roma si è adeguata a queste difficoltà ambientali e soprattutto nel primo tempo non c’è stata o quasi: i giocatori non stavano in piedi e la palla girava colta dal mal di testa, senza alcun controllo, nemmeno dei più tecnici, vedi Abraham e Zaniolo.