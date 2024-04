Alle ore 18.00 Roma e Lazio sono scese in campo per il derby della capitale. Oltre che sul terreno di gioco le due tifoserie da sempre si sfidano in magnifiche coreografie. Sugli spalti giallorossi a pochi minuti dal fischio d’inizio è apparso un doppio scenario: da un lato la curva sud con lo striscione: “Sei tu l’unica mia sposa. Sei tu l’unico mio amor” e dall’altro la tribuna Tevere con l’omaggio dedicato a Di Bartolomei.