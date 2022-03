Derby, insieme per la pace: Sergio Oliveira e Immobile in Campidoglio con Gualtieri

Corriere della Sera (M. Calabresi) – Dovevano esserci i capitani di Roma e Lazio ai Musei Capitolini per presentare l’iniziativa per la pace in vista del derby di domani: in Campidoglio, invece, si è visto solo quello biancoceleste: Ciro Immobile.

Pellegrini infatti dopo la partita col Vitesse si è svegliato con la febbre e la tonsillite e i giallorossi hanno dovuto trovare in fretta e furia un sostituto. Oliveira, pochi giorni dopo il suo arrivo a Roma, aveva già partecipato (quel giorno in compagnia di Cataldi) con il sindaco Roberto Gualtieri a un’iniziativa in ricordo delle vittime della Shoah: ieri è stato anche il testimonial della Roma dell’iniziativa che porterà le due squadre a indossare in campo durante il riscaldamento una maglia bianca con un cuore giallo e azzurro come segno di vicinanza verso il popolo ucraino e la scritta “Derby della Capitale, together for peace”.

“ Sono felice di essere qui con Oliveira e Immobile per un derby che sta appassionando la città: sarà un grande momento di sport – le parole di Gualtieri – Ringrazio le società perché in un momento così difficile, con una guerra che sconvolge l’Europa, con morti, bombardamenti e rifugiati che stiamo ospitando anche qui a Roma, stanno dando un grande segnale di pace e fratellanza” .

“Sono molto felice di essere qui con il sindaco di Roma e con Immobile – le parole del centrocampista -. Tutti noi abbiamo grande responsabilità sociale per promuovere la pace. Ieri (giovedì, ndr) ho tifato per la squadra in tribuna e abbiamo ottenuto una grande qualificazione ai quarti di Conference League. Ora a Trigoria prepariamo un derby che vogliamo vincere, ma tutto quello che possiamo fare per dire stop alla guerra è giusto e dobbiamo portare la nostra voce“.