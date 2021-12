Derby femminile da tutto esaurito

Corriere dello Sport (L. Scalia) – Comunque vada sarà un successo. Perché oggi si scrive una pagina di storia al Tre Fontane: per la prima vota in Serie A va in scena il derby tra Roma e Lazio. I tre precedenti sono stati giocati in Coppa Italia e hanno sempre sorriso alle giallorosse.

Tra l’altro la cornice di pubblico sarà speciale. La tribuna del campo dell’Eur, infatti, è andata sold out raggiungendo il limite massimo di 1100 spettatori accreditati online. La Roma arriva all’appuntamento da favorita. Lo dice la classifica: le giallorosse sono terze (in caso di vittoria raggiungeranno il Sassuolo al secondo posto a quota 25 punti) mentre la Lazio occupa il penultimo posto della graduatoria.

“Siamo consapevoli che è una partita particolare e importante, perché è il primo derby, ma anche per la nostra stagione. Mi aspetto di comandare la gara fin dall’inizio contro una squadra che proverà a chiudere gli spazi“, ha detto Spugna, l’allenatore della Roma. In casa Lazio bocche cucite, ma il vento a Formello è cambiato dato che la scorsa settimana è arrivata una vittoria in casa che sa di rilancio in chiave salvezza.

Due assenze pesanti per la Roma: sono out capitan Bartoli (ieri negativa al Covid ma per protocollo gli esami devono essere ripetuti) e Andressa, rientrata in Brasile con un permesso per problemi familiari.