Il Messaggero – Il derby di Roma, in programma il 7 aprile allo stadio Olimpico, con ogni probabilità verrà spostato al giorno prima, il sabato. L’orario non cambia, si giocherà alla 18, come vuole la tradizione da qualche anno a questa parte. É una necessità della Roma, che 1’11 aprile giocherà la gara di andata di Europa League contro il Milan. La Lega avrebbe deciso di accettare la richiesta della Roma, si attende solo l’ok della Lazio.