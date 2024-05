Luca Percassi, dirigente dell’atalanta, ha parlato a Dazn prima di Atalanta-Roma. Le sue dichiarazioni:

Se dovesse entrare negli spogliatoi oggi cosa direbbe?

“In questo è bravo il mister. Il principio che portiamo avanti è non avere rimpianti. Ogni partita che affrontiamo è importante, ma quelle che giocheremo ce le siamo meritate”.

Corsa Champions falsata. Come reagisce alle parole di De Rossi?

“Sappiamo tutti la causa e il motivo, non c’è altro modo di recuperare questa partita. Basta osservare in maniera oggettiva quello che è successo, per noi oggi è la 51 partita e questo dice tutto”.