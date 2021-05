Delibere del Consiglio d’Amministrazione dell’AS Roma S.P.A.

DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA A.S. ROMA S.P.A.

CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI AI SENSI DELL’ART. 2447 C.C.

NOMINA DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA

ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO

Roma, 28 maggio 2021

Il Consiglio di Amministrazione di A.S. Roma S.p.A., riunitosi in data odierna, ha approvato la situazione patrimoniale

riferita al 31 marzo 2021, da cui emerge un risultato economico civilistico relativo ai primi nove mesi dell’esercizio

2020/21 negativo per 108,3 milioni di euro e un patrimonio netto di A.S. Roma S.p.A negativo per 42,1 milioni di euro,

tale da integrare la fattispecie di legge di cui all’art. 2447 del Codice Civile.

In tale situazione, tenuto altresì conto delle previsioni dell’art. 6 del D.L. n.23 del 8 aprile 2020 (c.d. “decreto liquidità”,

come modificato dall’art. 1, comma 266, della legge n. 178 del 30 dicembre 2020), gli amministratori hanno deliberato

di convocare l’Assemblea degli Azionisti al fine di fornire agli Azionisti un’informativa in merito alla fattispecie di legge

di cui all’art. 2447 del Codice Civile e adottare le delibere inerenti e conseguenti inclusa la proposta di rinvio

dell’adozione delle decisioni previste dall’art. 2447 del Codice Civile, alla data dell’assemblea che approverà il bilancio

al 30 giugno 2026, ai sensi di quanto consentito dal decreto liquidità sopra citato.

L’avviso di Convocazione dell’Assemblea degli Azionisti e la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione

saranno messi a disposizione dei soci nei tempi e secondo le modalità previste dalla normativa in vigore.

Il Consiglio di Amministrazione dell’A.S. Roma S.p.A. riunitosi in data odierna ha anche deliberato di nominare

l’Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001 composto da Marco Nicolini – in qualità di Presidente – da Michelangelo

Curti e Flavio Mecenate per il triennio 2021/2023. L’Organismo di Vigilanza resterà in carica fino alla data di

approvazione del bilancio d’esercizio che chiuderà al 30 giugno 2024.

Si informa inoltre che in data odierna il Consiglio di Amministrazione ha preso atto delle comunicazioni ricevute dai

soci di controllo indiretto e diretto, rispettivamente Romulus and Remus Investments LLC e NEEP Roma Holding S.p.A.,

in merito alla cessazione dell’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento sulla Società da parte di Romulus and

Remus Investments LLC e al contestuale avvio di tale attività di direzione e coordinamento da parte di NEEP Roma

Holding S.p.A..

(asroma.com)