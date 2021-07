Il Tempo (E.Zotti) – I tifosi più impazienti possono tornare a seguire la Roma. Domenica alle 19 i giallorossi scenderanno in campo a Frosinone contro il Debrecen, per l’ultima amichevole prima del ritiro in Portogallo. Al match potranno assistere 4000 spettatori muniti di green pass. Ieri intanto Darboe, Veretout e Calafiori hanno lavorato individualmente a Trigoria, oggi doppia seduta dopo il giorno di riposo concesso da Mourinho.