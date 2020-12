De Zerbi: “È mancata la voglia di andarci a prendere i tre punti. Nel secondo tempo la Roma avrebbe meritato”

Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, è stato intervistato durante il post partita di Roma-Sassuolo 0-0. Queste le sue parole:

DE ZERBI A SKY SPORT

Un primo tempo equilibrato in cui il Sassuolo ha fatto cose interessanti, mentre nel secondo tempo bene la Roma. A voi cosa è mancato?

Non stiamo giocando bene, non mi è piaciuto il secondo tempo, non solo per il gioco ma anche per la troppa poca voglia di vincere. Non sono contento. Non voglio alibi, ma abbiamo problemi, abbiamo fuori giocatori forti, che spostano. Abbiamo in campo giocatori non al pieno della forma, ma se mi chiedete se sono contento oggi la risposta è no. Pur apprezzando il punto, perché giocavamo contro la Roma, è mancata la voglia di andarci a prendere i 3 punti, con convinzione e voglia. Se abbiamo intenzione di rimanere nelle posizione alte dobbiamo farlo indipendentemente dall’avversario. Se siamo in superiorità numerica dobbiamo giocare con più forza, nel secondo tempo forse meritavano di più loro di vincere rispetto a noi.

Questo concetto della voglia è importante nella vostra realtà…

Per me è un argomento ampio, significa anche prendersi la responsabilità di sbagliare. Qua per tanti giocatori se non te la prendi non succede niente, non abbiamo pressioni qui, la loro unica pressione sono io. Però poi se ambiscono di giocare in altre squadre devono assumersi più responsabilità, quando la partita è bloccata così bisogna cercarsi lo spazio, la palla, bisogna rischiare.

Perché hai chiesto tanto sacrificio a Berardi, che doveva rincorrere Spinazzola, mentre troppe poche volte Ayhan lo andava a prendere?

Perché nel secondo tempo abbiamo fatto confusione. E’ un altro aspetto che non mi è piaciuto, loro erano comunque schierati allo stesso modo con l’uomo in meno. Come abbiamo difeso nel primo tempo dovevamo fare nel secondo, ma dovevamo metterci più aggressività non essendoci Pedro, invece siamo stati disordinati e non l’abbiamo fatto.

La mancanza di una punta di riferimento davanti ha inciso sul vostro rendimento oggi?

Si sono mossi bene sia Djuricic nel primo tempo che Raspadori nel secondo. Abbiamo dei giocatori che non sono brillanti, come Boga, ma lo stesso Djuricic calava al 60′ perché non ha ancora ripreso al meglio dopo il Covid. Lo stesso Raspadori non è al 100%, Lopex l’ho tolto perché era ammonito e avevo paura che potesse essere espulso.

DE ZERBI IN CONFERENZA STAMPA

“Quando vieni a giocare in casa della Roma e prendi un punto sei sempre contento. Non sono soddisfatto della ripresa, dobbiamo prenderci più responsabilità nei calciatori che hanno questa facoltà e potenzialità. Eravamo disordinati”.

Blocco psicologico nel giocare in superiorità numerica?

La verità è che non stiamo bene, abbiamo dei giocatori importanti fuori, oggi si giocava su un campo difficile. Sono tutte valutazioni esatte.

Sul primo tempo…

Abbiamo fatto bene, avremmo dovuto accompagnare l’azione con più uomini in alcune occasioni, meglio che nel secondo. Può darsi che torneremo giù in classifica, ma dobbiamo mettere più forza, violenza, convinzione.

Sui giudizi…

Oggi siamo giudicati da grande, quando scenderemo in classifica saremo valutati in maniera diversa. Non siamo giudicati dalle prestazioni. Siamo una squadra forte, che vorrebbe diventare più forte di quello che è.

Come ha visto la Roma?

È una squadra che stimo moltissimo, stimo il loro allenatore. Prende valore il pareggio che abbiamo fatto, ma preferisco guardare in casa mia.

Deluso dal secondo tempo?

Mi aspettavo più responsabilità dai giocatori che devono prendersele, che sono quelli che hanno più potenziale e un ruolo più determinante. Vuol dire rischiare di più, subire meno contropiede e corner. Abbiamo subìto più il secondo tempo che il primo, può starci trovare più difficoltà contro 10 giocatori che contro 11, perché hai più responsabilità. Dobbiamo capire cosa abbiamo sbagliato.

Arbitro sulla graticola. Come lo giudica?

Non lo so. Difficile che giudichi l’operato dell’arbitro.