De Sciglio, l’ostacolo è Karsdorp

Corriere dello Sport (J.Aliprandi) – La Roma ha trovato il suo rinforzo sulla fascia. Mattia De Sciglio è vicino a vestire la maglia giallorossa, in una trattativa parallela alla cessione di Edin Dzeko alla Juventus. Il terzino destro è stato offerto dai bianconeri che vorrebbero utilizzarlo per ammortizzare il costo del centravanti bosniaco, liberandosi del suo ingaggio da circa sei milioni lordi: il primo accordo tra le parti è sulla base del prestito con diritto di riscatto fissato a dieci milioni. La Roma è favorevole all’arrivo del ventisettenne che ricoprirebbe il vuoto nel reparto lasciato dal ritorno di Zappacosta al Chelsea e dalla cessione di Florenzi al Psg, oltre a garantire un giocatore di esperienza. In più De Sciglio può essere una valida alternativa alla coppia Spinazzola-Calafiori. Resta però lo scoglio Karsdorp: la Roma deve prima sistemare l’olandese, che ha detto no al Genoa. Trovato un principio di intesa tra i club, adesso la Roma dovrà aprire i dialoghi con l’entourage. Nelle prossime ore le parti avranno un nuovo contatto per trovare l’accordo: lo stipendio resterà sui tre milioni di euro netti a stagione, ma naturalmente il terzino “guadagnerebbe” un contratto più lungo rispetto ai due anni che gli restavano in bianconero. La Roma, in realtà, ha già in casa l’altra opzione per la corsia destra: Rick Karsdorp. Il terzino olandese vorrebbe restare nella Capitale e giocarsi le sue possibilità in virtù del buon precampionato giocato sotto la guida di Fonseca. Il Genoa nelle scorse ore aveva avuto un avvicinamento nei confronti del terzino, ma lui ha chiesto tempo al club ligure. Per il momento tutte le decisioni sono in stand-by: De Sciglio e Karsdorp si giocano un posto nella nuova Roma dei Friedkin.