De Sanctis contestato, Fienga inibito. I Friedkin vanno a caccia di stabilità

Il Messaggero (S.Carina) – Prove di stabilità. Difficile in un momento dove alla Roma non ne va bene una. Dal ko di Zaniolo è stato un susseguirsi di brutte notizie: lo 0-3 a tavolino a Verona, l’inibizione di Fienga, gli striscioni comparsi la scorsa notte contro De Sanctis sia fuori Trigoria che davanti alla sede dell’Eur, Fonseca che sembra già arrivato al redde rationem con le voci su Allegri che lo indeboliscono. Proprio in quest’ottica ieri il Ceo ha provato a lanciare una ciambella mediatica al portoghese: “Non è mai stato e non è un tema aperto per la società”.