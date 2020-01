De Rossi torna a Roma: “Zaniolo? Abbiamo tanto tempo per andarlo a trovare e mandargli dei messaggi in privato” – VIDEO

Daniele De Rossi questa mattina è sbarcato a Fiumicino dopo essersi ritirato dal calcio giocato. L’ex capitano della Roma ha rilasciato alcune dichiarazioni ai cronisti presenti sul grave infortunio di Nicolò Zaniolo. Queste le sue parole:

Un messaggio per Zaniolo?

L’ho letto adesso. Abbiamo tanto tempo per andarlo a trovare e mandargli dei messaggi in privato.

#De Rossi torna in Italia dopo l'addio a @BocaJrsOficial : “Ho letto ora di Zaniolo. Ci sarà tempo per andare a trovarlo. Lo sentirò in privato” pic.twitter.com/Gxe3Od8L5S — Tuttomercatoweb (@TuttoMercatoWeb) January 13, 2020