De Rossi si ritira, Friedkin lo attende: “Ma io lo faccio per stare con mia figlia”

Prima l’addio forzato alla Roma e ora l’addio quasi inevitabile al calcio, tutto per stare con la figlia maggiore che dovrebbe tornare a vivere con lui. A 36 anni De Rossi appende gli scarpini al chiodo a soli 6 mesi dall’inizio dell’avventura al Boca Juniors: “Non ci sono stati problemi e non lascio per motivi fisici. Da ottobre sento la mancanza dei miei familiari. La dirigenza voleva convincermi, ha fatto tutto il possibile. Non ho bisogno di aiuto o tempo, devo andare a casa“. Col Boca è sceso in campo appena 7 volte segnando un gol. Gli infortuni non l’hanno mai abbandonato e chiude una carriera da 616 partite e 63 gol con la Roma, 117 e 21 con l’Italia con il Mondiale del 2006. Ora il viaggio di ritorno e potrebbe rivestire i suoi colori con la nuova società di Friedkin: lo vuole nel suo staff. Lo riporta Leggo.