Corriere della Sera (M.Calabresi) – Oggi alle 17, a Soriano nel Cimino, in piazza Vittorio Emenuale II, personaggi del mondo dello caldio e giornalisti si ritrovano per il “Premio Calabrese“. Sul palco, per ricevere la “Castagna d’oro“, simbolo di un prodotto tipico di zona, il CEO della Roma Fienga e il presidente del Verona Setti. Ci saranno anche due ex romanisti: De Rossi e Balzaretti.