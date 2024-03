Nel post partita di Fiorentina-Roma, terminata con il punteggio di 2-2, Daniele De Rossi ha parlato ai microfoni di Dazn. Queste le dichiarazioni del tecnico giallorosso:

Quanto ha scombinato i piani della partita quel giallo dopo 5 minuti a Mancini? Come mai tutta quella difficoltà nel primo tempo?

“Non penso sia colpa del giallo a Mancini, un po’ il nostro atteggiamento, il fatto che loro vincessero tante seconde palle e duelli aerei, forse anche qualche scelta mia, che non ha aiutato, non abbiamo fatto un buon primo tempo. Moscio, secondo tempo meglio anche se poi abbiamo calciato troppo poco”.

A quali scelte si riferisce?

“Un’analisi uno se la deve fare… le tre partite dopo quelle di coppa abbiamo sempre fatto tre primi tempi orribili. Quando li vedo stanchi rimetto la difesa a 3 per farli sentire sicuri, dove riuscivano a essere insuperabili. E invece probabilmente stanno un po’ in rigetto con quel modulo”.

Quando hai sostituito Mancini avevi mandato a scaldare anche Karsdorp, avevi già in mente di passare a 4 subito? Avete vinto tante partite con la qualità del gioco, quanto è stato importante non averne persa una dal punto di vista della personalità?

“Si avevo pensato di mettermi subito a 4, ma poi mi sono detto che potevamo farlo più tardi. Mettere Huijsen mi permetteva di non sprecare un cambio dopo se volevo rimettermi a 4. Non perdere una partita del genere è fondamentale. Non mi piace festeggiare i pareggi, ma la Fiorentina è una grande squadra, uno stadio difficile, e una corsa lunga ci sono anche queste partite qui. Tra perderle e pareggiarle ci passa il giorno e la notte. Non solo un punto per la classifica, lascia un entusiasmo che ci porteremo dietro”.

Con il 4-3-3 avete alzato il baricentro e cominciato a comandare il gioco nel secondo tempo.

“Nelle ultime partite avevamo dato una bella impressione questa squadra. Nel secondo tempo abbiamo tirato troppo poco, dobbiamo migliorare ma ci sono anche gli avversari. Dopo l’1-1 avevo la sensazione che l’avremmo anche potuta vincere, ma abbiamo preso gol nel nostro momento migliore. Il 2-1 ci ha un po’ ammazzato, poi ci sono le individualità e mi riferisco sia al rigore parato sia al gol del 2-2”.

Il gol di Llorente.

“Diego è un giocatore di una qualità impressionante, è quasi sprecato per fare il difensore. ha un piede e delle letture ottime. Anche Evan gli dà una palla d’oro. Un gol bellissimo, è stato veramente bello”.

Mancini ha compreso la sostituzione?

“Con Mancio questo discorso non dobbiamo neanche affrontarlo. Penso che sia totalmente chiaro che lo stadio chiedeva questo secondo giallo più di un gol. È stato solo un cambio per prevenire un’espulsione. Si respirava questa protesta del pubblico e secondo me l’arbitro da lì a poco lo avrebbe buttato fuori”.

Come sta Dybala?

“Dybala ha fatto una grande partita. È venuto anche a dare una mano dietro per cercare di costruire quando c’era la lor pressione. È uscito ma senza niente di particolare. Era solo un po’ affaticato, ci sta perché ha giocato tante partite”.

La prestazione di Aouar.

“Houssem è un giocatore forte, molto forte. Ha fatto un bel gol che gli darà morale. Sono contento che ha fatto 90 minuti, è un ragazzo che si merita di stare dentro questo gruppo perché si è sempre allenato con grande attenzione. Mi piace l’evoluzione che sta avendo in queste ultime settimane da quando sono arrivato io”.