Vincenzo Italiano, dopo il 2-2 tra la Fiorentina e la Roma, ha parlato ai microfoni di Dazn. Queste le sue dichiarazioni:

Mister è stata una Fiorentina bella, soprattutto nel primo tempo. Quanto le rode questo punto?

“Arriva ancora una volta a tempo scaduto. Non possiamo buttare via prestazione, sacrificio così. Dispiace perché possiamo fare bene sull’ennesimo pallone. Tutti gli avversari mirano gli incroci della porta e trovano il gol. La prestazione è stata eccellente, abbiamo messo un’ottima squadra in difficoltà. Dobbiamo pensare al prossimo impegno”.

Nella malasorte c’è anche la sfortuna con i rigori?

“La spiegazione è che ci siamo fermati a batterli con i rigoristi, più di lavorare e provare, non possiamo fare. Qui sta sbagliando gente che è preposta a batterli non il primo che capita. Paghiamo l’errore del dischetto troppo spesso, ogni volta perdiamo punti. Cercheremo di risolverlo, non ci siamo ancora riusciti ma ci proveremo”.

La Fiorentina è stata perfetta nel primo tempo, mancava la seconda rete. Alla ripresa l’atteggiamento della Roma ha cambiato le cose. Sono meriti della Roma o qualcosa nel vostro approccio?

“Si con il passare dei minuti siamo venuti fuori, sono tornati a 4 loro con Paredes che si abbassava e nei primi minuti non siamo riusciti più a dare pressione. Non siamo riusciti a cambiare velocemente ma poi abbiamo preso le misure con il tempo che passava. Potevamo tenere qualche pallone in più alla fine, ed è quello che paghiamo”.

Troppi dettagli in negativo, come mai?

“I dettagli in negativo possono capitare sulla linea difensiva se non risali velocemente come nei primi minuti. Arriva la fine della partita e non potevamo cambiare altri giocatori. Ci sta che non sei lucido e veloce come a inizio partita. I dettagli sono i calci di rigore, il non tenere palla alla fine, su quel gol riesce tutto perfetto all’avversario. I dettagli per me sono contrazione fino al 120’, furbizia, malizia, è quello che non ci sta facendo vincere le partite”.