De Rossi: “Molte volte mi sveglio che mi manca il Boca. Ho in testa l’idea di tornare come allenatore”

Daniele De Rossi, ex giocatore della Roma, è stato intervistato da La Nacion ed ha parlato anche del futuro da allenatore. Queste le sue parole:

Sul vivere nel centro di Roma…

Siamo molto vicini a Piazza San Pietro. All’inizio è stato un po’ complicato perché molte persone sono state sorprese nello scoprire che vivessi qui, ma ora sono uno del quartiere.

Su Buenos Aires…

Mi sveglio all’alba e scrivo a Osvaldo ‘mandami due o tre chili di tortilla di patate’. E non ho più mangiato quella carne. Guardando” La Casa de Papel“ con mia moglie, quando Palermo ha parlato, in argentino, ci siamo guardati l’un l’altro e abbiamo quasi iniziato a piangere. Quando sono tornato al centro d’allenamento del Boca ho sentito di essere nel posto giusto al momento sbagliato. Ma non passa una settimana che non mi manchi tutto del Boca, di Buenos Aires, e mi dispiace, perché mi dicono che la situazione in Argentina è molto complicata e temo che il giorno in cui potrò tornare, non troverò il paese che ho lasciato. Nel paese in cui mi trovavo e mi sentivo come a casa.

Sul Coronavirus…

Ho visto Roma come non avrei mai immaginato di vederla: deserta. Gli italiani, e in particolare i romani, sono i più vivi. E non mi aspettavo che saremmo stati così rispettosi delle indicazioni. Perché prima pensavamo fosse una malattia che colpisse principalmente le persone anziane, ma poi sono iniziati a morire anche persone di 30, 40 o 50 anni. La vita è già molto simile a come era prima, e questo mi preoccupa perché in Italia dimentichiamo tutto molto rapidamente. Sono ancora un po’ spaventato.

Sul campionato vinto con il Boca…

Sono felice se qualcuno pensa a me come uno che possa aver dato loro una gioia, ma non ho fatto quasi nulla. Me ne rendo conto, ne sono molto consapevole. Il titolo è stato vinto dai miei compagni di squadra in campo e sono stato molto contento per loro. Mi sono sentito parte di quel gruppo, oggi mi sento anche parte di quel gruppo, ma non ho fatto molto. Un giocatore come me, che è sempre stato il protagonista, un leader, un pezzo importante, che ha giocato mille partite, non si gonfia il petto per un titolo che i miei compagni di squadra hanno vinto con i denti e le unghie. Non sarebbe giusto, sarebbe irriverente nei loro confronti. Mi sento parte di quella squadra e continuerò a sentirmi parte di quella squadra per i prossimi due o tre anni, ma i miei meriti sono davvero molto pochi.

Ha visto il match tra Boca Juniors e Gimnasia?

Potevo vederlo. Mio padre aveva comprato un… Come si dice… Una tessera, un abbonamento per vedermi quando ero al Boca… Avrei potuto vederlo, ma mi sono addormentato. Era troppo tardi, quasi le tre-quattro del mattino in Italia… La mattina dopo mi sono svegliato, ho controllato i notiziari e i risultati. Il Boca era campione!

Che ha fatto? Ha chiamato qualcuno, l’hanno chiamata?

Parlo molto spesso con molti dei miei compagni… Gli ho mandato dei video, delle note audio, li ho caricati, gli ho detto che volevo dei premi, dei soldi, delle riconoscenze. Gli ho detto che era tutto merito mio, che loro non avevano fatto nulla di che per vincere il titolo (ride, ndr). Purtroppo in quei giorni non avevo un animo da festa, qui in Italia c’erano centinaia di defunti ogni giorno. La loro memoria richiedeva prudenza. Continuo a parlare con loro molto spesso. Gli voglio molto bene perché mi hanno accolto in modo incredibile, tutti quanti. Come in ogni spogliatoio, ci sono i cinque o sei giocatori che uno sceglie, che rimangono poi nel tuo cuore. Agli altri voglio bene, ma per questi cinque o sei, qualunque cosa mi chiedano, attraverserò l’Atlantico per aiutarli.

È rimasto sorpreso dal livello di Tevez nel 2020?

Quando qualcuno dubita del loro livello, i campioni, i veri numeri uno, migliorano ancora e zittiscono tutti. Succede sempre e ovunque. E un fenomeno come lui è un altro esempio. Poi anche il modo di giocare della squadra ha aiutato, il coach Russo gli ha dato molta fiducia e Tevez ha trovato una condizione fisica ottimale: alla nostra età, se non sei al 100%, è tutto molto più difficile. Le gerarchie non sono tutto, non bastano se i muscoli non rispondono. È andato tutto bene, ha avuto la testa a posto, come diciamo qui, e ha fatto una seconda parte di campionato incredibile. Ma non mi ha sorpreso, non stiamo parlando di uno sconosciuto o di un giocatore qualsiasi. Stiamo parlando di Tevez.

Si è mai pentito di lasciare così presto il Boca?

Sono tranquillo con la mia coscienza, ma molte volte mi sveglio che mi manca il Boca. I bambini sono più felici qui, oltre al fatto che mio figlio Noah continua a cantare le canzoni del Boca e continua a parlare di Buenos Aires. Ma qui hanno i loro nonni, i loro amici, i loro cugini. È stata un’esperienza incredibile, molto breve, troppo breve per quello che volevo fare, ma molto intensa. Molto forte. Non ero abituato a cambiare posto, figuriamoci paese. E’ la prima volta che lo faccio, vado dall’altra parte del mondo, dove nessuno mi conosceva. In Italia avevo circa 1.000 persone che mi dicevano “Dove vai? L’Argentina è piena di criminali, ti uccidono lì per prendere un taxi di notte, è pericoloso”. Ho scelto comunque di andare ed ero a mio agio ed ero felice. Ma mi mancava la mia figlia maggiore, aveva bisogno di me.

Era l’unica ragione, non c’era nient’altro dietro il suo addio?

Me ne pento, ma è evidente che non mi conoscono molto bene: non dico bugie, non dico mai bugie perché non ho motivo di mentire. Io non mento. Non mi sarei mai perdonato l’aver usato mia figlia come motivo per nascondere una scusa. Nel novembre dello scorso anno ero già convinto e avevo preso la decisione: mia figlia mi mancava molto. Sono dovuto tornare a Roma.

Riquelme ha provato a convincerla a restare?

Sì, sì, ci ha provato, e anche Bermúdez e Cascini ci hanno provato. Erano tutti molto amorevoli e per rispetto li ho ascoltati. Ma sono stato molto chiaro dal primo giorno in cui sono tornato, anche prima che prelevassero sangue e facessero le visite. Ho detto: “Devo andare”. Nessuno poteva convincermi, non un genio come Riquelme, né mio padre né mio nonno. Nessuno. È stato molto premuroso.

Ci sono persone che pensano che lei sia venuto solo in vacanza …

Sì… ma non me ne frega niente di quello che dice una persona dietro uno schermo. Se dico che amo il Boca, sono considerato un venditore di fumo. In Argentina è così e qui in Italia è simile.

Tornerà in Argentina?

Devo tornare come turista e devo tornare per ringraziare le persone che mi hanno aiutato così tanto. E ho in testa l’idea di tornare come allenatore del Boca. Potrei essere l’ultimo della lista, ma la mia idea è quella. Se le cose fossero andate bene, avrei già incontrato Nico [Burdisso] che avrebbe iniziato la mia carriera di allenatore in fondo al club. Fu prima che iniziassero i piccoli problemi familiari. Il giorno in cui ho firmato la risoluzione ero negli uffici della Bombonera e improvvisamente ho alzato la testa e la Copa Libertadores era lì, in una vetrina. E mi sono detto: ‘Non ho lasciato nulla da calciatore, ecco perché voglio tornare come allenatore perché questa squadra è nel mio cuore ‘. Ho già detto a Paolo Goltz che lo voglio come assistente di campo.

Su Messi…

Condividere il campo con lui è una motivazione incredibile. A volte mi sono reso conto che i miei compagni di squadra, prima della partita, lo guardavano con occhi diversi, come con ammirazione e anche a me è successo. Ho cercato di non mostrare i miei sentimenti né la mia debolezza prima di affrontare un giocatore così eccezionale. Quando strappi la palla da Messi ti dà un sapore diverso rispetto a quando la rubi a qualcun altro. Non ci sono parole per un calciatore così. Ce ne sono anche altri forti come Ronaldo, ma poi c’è una questione di piacere e mi piace vedere Messi. L’unica fortuna che ha è che ha giocato nella squadra più grande degli ultimi 30 anni, il Barcellona di Guardiola.

Hai giocato con sedici argentini nella tua carriera: che ricordi ne hai?

Potrei dire cose positive su ognuno di loro. Ma quello che mi ha conquistato era Batistuta. Quando sono entrato nello spogliatoio a Roma, ero un bambino, ed era già lì. Era diverso dagli altri. È venuto a Roma e ha iniziato a convertire gli obiettivi della società e ci ha portato allo scudetto dopo 20 anni. Mi allenavo con lui e volevo abbracciarlo e baciarlo.

Su Paredes…

Penso che Leo possa guadagnarsi un posto fisso in mezzo al campo per molti anni. Ha tanta personalità. Dovrà migliorarne alcune, ma come tutti i calciatori di 25 anni. E’ già un livello più alto del mio. Sono felice per lui, perché l’ho incontrato quando era molto giovane, era molto timido, si è infortunato e ho cercato di aiutarlo. Iturbe e Lamela? Sono venuti dal River e io ho fatto lo stesso, non me ne frega niente da dove vengono, mi interessa solo che si comportino bene e siano rispettosi. E lo erano.

Com’è essere campione del mondo?

Avevo 22 anni, non ti rendi pienamente conto di cosa significhi essere campione del mondo, per la tua carriera e per il tuo paese. Vado in Italia e la gente mi saluta, mi dice cosa stava facendo mentre io calciavo il rigore in finale contro la Francia, la gente non lo dimentica. Ragazzi di 15 anni che mi vedono e mi ringraziano, praticamente non erano nemmeno nati. È qualcosa di indimenticabile. Nei paesi latini è lo stesso. Sicuramente i campioni del mondo argentini del 1978 e del 1986 continuano ad essere onorati in ogni luogo in cui vanno. Io, ovunque andassi a giocare, mi prendevo gli insulti peggiori dai tifosi avversari, ma a partita finita sapevo che mi rispettavano. E so che il motivo era la vittoria del Mondiale. A 22 anni ti ubriachi sull’autobus scoperto durante le festività, ma in seguito ti rendi conto di quanto significhi vincere una Coppa del Mondo con il tuo paese.

Ha avuto tanti allenatori: Capello, Luis Enrique, Spalletti…

Ho cercato di prendere qualcosa da ognuno di loro, anche quelle cose che pensavo non essere così buone. I loro errori, che non voglio fare allo stesso modo. Sono stato fortunato, ma non significa che sarò un buon allenatore. Vedremo se riuscirò a trasmettere quanto hanno trasmesso a me. Penso di essere molto vicino a diventare un tecnico. Mi sento pronto e entusiasta. Faccio già riunioni con il mio staff tecnico. Anche senza una squadra, stiamo già lavorando insieme, guardiamo le partite ma non ho fretta, ma la possibilità mi entusiasma perché voglio farlo davvero.