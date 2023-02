De Rossi: “Le trasferte con la Roma gli anni più belli della mia vita”

Durante la consueta conferenza stampa di vigilia del match di Serie B con il Venezia, Daniele De Rossi, allenatore della Spal, ha ricordato il suo lungo passato in maglia giallorossa. Parole al miele per l’ex capitano della Roma: “Faccio sempre caso a queste cose, perché ho legato la mia vita calcistica ad una passione grande che ho avuto fin da bambino per la Roma e anche fuori casa facevamo da padroni. Avevamo sempre un grande seguito. La stessa cosa, con le dovute proporzioni sui numeri, la ritrovo qui a Ferrara: c’è grande appartenenza e senso di identità. Questa cosa mi fa tornare indietro agli anni più belli della mia vita quando andavamo negli stadi più belli del mondo e c’erano sempre 4 o 5 mila romanisti. E’ una cosa che non dico spesso perché non voglio passare per ruffiano ma è un problema in più per me. La gente qui non tifa per Juve, Inter o Milan come in molte altre parti al nord, qui la gente tifa per la Spal e io sono molto arrabbiato perché non stiamo ricambiando con i risultati il loro affetto ed il loro amore”.