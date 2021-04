De Rossi lascia lo Spallanzani. Il recupero proseguirà a casa

Una buona notizia per Daniele De Rossi: è stato dimesso dall’istituto Spallanzani, dove era ricoverato dallo scorso 9 aprile a causa del Coronavirus. L’ex capitano giallorosso, in seguito agli ultimi esami, ha deciso con l’ausilio dell’equipe sanitario di tornare a casa. E proprio a casa continuerà il suo percorso per guarirsi da questa terribile malattia. Da giovedì era ricoverato per una polmonite interstiziale bilaterale. Lasciando il centro ha ringraziato i medici e gli infermieri che hanno curato lui come migliaia di persone in questo anno di pandemia. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.