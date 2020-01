De Rossi lascia il calcio e il Boca: “Torno a casa, farò l’allenatore”

Daniele De Rossi torna a casa e appende le scarpe al chiodo. L’annuncio è stato dato in conferenza stampa da DDR e dal nuovo presidente del Boca Juniors. L’esperienza in Argentina è stata tormentata dagli infortuni e ha fatto capire a Daniele che è il momento di ritirarsi dal calcio giocato. Ha voluto chiarire la sua posizione: “E’ stata una decisione non legata a problemi di salute o familiari. Ho letto che cosa si è scritto sui social. Devo avvicinarmi a mia figlia, solo questo, non c’è altro“. La rottura con Pallotta è stata traumatica e Friedkin si prenderà il suo tempo per decidere la struttura societaria. Al momento non sono previsti i rientri di Totti e De Rossi. Lo scrive il Corriere della Sera.