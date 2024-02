De Rossi: “Il campo parla: è quello che faremo lì che deciderà se andremo avanti o no” – VIDEO

Prima di partire per l’Olanda, Daniele De Rossi ha parlato anche ai microfoni di casa per presentare la sfida col Feyenoord:

“C’è grande convinzione nel percorso che stiamo facendo ma anche la consapevolezza che incontriamo una squadra che sa giocare a calcio, può darci fastidio perché palleggiano molto bene. È una squadra che conosciamo, ci sono precedenti recenti da cui siamo usciti vincitori ma sono state sempre partite equilibrate. Il livello è molto simile però dobbiamo fare una grande partita sia domani (oggi, ndr) che al ritorno per il passaggio del turno”.

L’aspetto psicologico per una partita che negli ultimi anni si è giocata spesso

“Nel calcio c’è sempre un aspetto psicologico, anche quando giochi in campionato ti ricordi dell’andata. Però poi alla fine il campo parla, devi giocare a calcio e quello che fai in campo decide se andremo avanti o no. Sono consapevole e convinto che se faremo le nostre cose, come le abbiamo fatte anche l’ultima partita contro l’Inter, noi passeremo il turno”

A che punto è il recupero della squadra?

“Stiamo recuperando anche gli infortunati più di lungo termine, come Chris. Dobbiamo sempre valutarlo giorno per giorno perché più alziamo i carichi e può sentire il riacutizzarsi, è normale. Anche Renato rientra da un infortunio e lo stiamo gestendo dandogli sempre un’occhiata, Sardar è tornato dalla Coppa d’Asia pimpante, anche Evan lo sento al telefono e appena avrà finito di festeggiare ci raggiungerà. Sono contento della condizione globale della squadra”