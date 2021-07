De Rossi e i suoi ragazzi da oggi lavorano a Cascia

Corriere dello Sport (L. Scalia) – Archiviati i primi giorni dedicati ai tamponi, ai test fisici e agli allenamenti a Trigoria, la Roma Primavera oggi si trasferisce a Cascia dove scatterà il ritiro precampionato. Pranzo insieme e poi si parte in direzione Umbria per mettere benzina nelle gambe.

Alla guida dei baby ci sarà Alberto De Rossi che si appresta a disputare la diciannovesima stagione da allenatore delle giovanili. La missione principale, come al solito, è quella di creare i presupposti per lanciare altri ragazzi in prima squadra, sulla scia di Riccardo Calafiori ed Ebrima Darboe.

Spazio ai 2003, principalmente. A gente che ha già assaggiato la categoria. Leggi i nomi di Felix, Evangelisti, Rocchetti, Tahirovic, Satriano e Cassano. I fuoriquota dovrebbero essere i difensori Ndiayè, Vicario e Morichelli. Nel gruppo c’è anche Mastrantonio, portierino del 2004 che a Trigoria considerano un predestinato.