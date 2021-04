De Rossi dimesso dallo Spallanzani: potrà continuare le terapie a casa

Corriere dello Sport – Torna a casa Daniele De Rossi. L’ex centrocampista della Roma ora membro dello staff tecnico di Mancini è stato dimesso dallo Spallanzani. A casa proseguirà le cure in isolamento. L’ex capitano giallorosso fa sapere di stare nettamente meglio. Nulla a che vedere con le condizioni che lo avevano portato al ricovero ospedaliero. Come in campo, ce l’ha messa tutta per tornare al meglio al più presto come dichiarato dal professor Vaira, direttore scientifico dello Spallanzani: “Ha tanta forza e tanta determinazione”.