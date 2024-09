De Rossi: “Abbiamo dominato il primo tempo, ma errori tecnici e superficialità hanno dato fiducia al Genoa”

Daniele De Rossi, tecnico della Roma, ha parlato dopo il pareggio ottenuto contro il Genoa. Queste le sue parole:

DE ROSSI A DAZN

Un commento sulla partita?

Non vado a casa contento, abbiamo dominato il primo tempo. Il secondo tempo ci siamo abbassati troppo e provavamo a ripartire perché non è una vergogna giocare più bassi, visto che abbiamo qualità. Abbiamo iniziato a perdere palla in uscita e poi calciare. Troppi errori tecnici e superficialità danno fiducia agli avversari.

Il primo tempo è un punto di partenza?

È la partita che volevamo fare, riuscivamo a muoverli e a muovere le loro uscite con le mezzali. Riuscivamo a girarla sugli attaccanti, che saranno coloro che ci risolveranno tante partite. Nel secondo tempo abbiamo tenuto meno, abbiamo avuto grandi occasioni per fare il secondo nel primo tempo e una nel secondo, quello fa la differenza in questi stadi.

Come si spiega l’abbassamento del secondo tempo? È natura psicologica o più tattica? L’intesa Dybala-Dovbyk?

Ci abbassiamo perché smettiamo di pressare e correre nel primo tempo, loro calciavano tanto e noi vincevamo i duelli. Ci siamo abbassati che era una cosa che non avevo chiesto io. Poi quando succede questo, devi essere pronto a ripartire. Loro portavano uomini sopra e noi potevamo avere superiorità, queste azioni duravano troppo poco e non sono riusciti a fare nulla. Ho visto gli Expected Goals, erano nettamente a favore nostro, però le partite le devi chiudere e non capisco perché se la dominiamo così nel primo tempo, giochiamo male nel secondo.

Ha ragione Totti, è una squadra da Champions?

Io penso che sia una squadra che debba lottare per la Champions. È quello che credo, è il nostro obiettivo. Il sesto posto inizia a stancarci, quello è l’obiettivo, ma parlare di fallimento in caso contrario è un altro discorso. Le altre squadre sono Juve, Inter, Milan, Napoli che non ha le coppe, Atalanta e ho dimenticato qualcuno. Sono tutte squadre che possono arrivare avanti o dietro a noi. Noi abbiamo fatto un mercato importante per quello che era il nostro progetto, è abbastanza equilibrata. Sono convinto che ci giocheremo le nostre carte fino all’ultimo, ma queste partite le devi portare a casa, in uno stadio in cui tante squadre faranno fatica. Questi punti pesano un po’ sulla classifica che dopo quattro partite è riduttivo guardarla, ma soprattutto sul morale perché ci avrebbe fatto molto bene vincere