De Laurentiis: “Non voglio prendermela con Pirlo dandogli del pirla, non fa l’avvocato”

Il patron del Napoli ha commentato la sentenza del Collegio del Coni che ha stabilito come Juventus-Napoli sia da rigiocare. Ha parlato anche di Pirlo, che aveva commentato negativamente la sentenza. Ecco le sue parole:

“Pirlo dovrebbe fare l’allenatore e basta e lasciare ai suoi rappresentanti societari e al responsabile della comunicazione semmai dare una risposta interpretativa a quella che è una sentenza dello Stato. Una legge dello Stato in un casino come il Covid che era imprevedibile, che lo Stato non si è dimostrato capace di affrontare. Che fai? Anteponi la legge dello sport a una legge dello Stato rischiando il penale se tu la disattendi? Una follia, ma Pirlo non fa di mestiere l’avvocato, non conosce certe procedure e non conosce quello che è accaduto a livello di protocolli che si sono susseguiti, non voglio prendermela con Pirlo dandogli del pirla, sarebbe troppo facile, ha detto quello che avrebbe detto ogni allenatore a difesa della sua società”.