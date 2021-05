De Gea migliore in campo, Nuno Campos: “Non tanto per merito suo”- FOTO

La Roma esce dall’Europa League nonostante la vittoria maturata all’Olimpico per 3-2 contro il Manchester United. Nella gara di ieri sera, secondo il sito portoghese GoalPoint, il migliore in campo è stato il portiere dei Red Devils David de Gea, autore di dieci parate, sette di queste su conclusioni dalla distanza ravvicinata. Nuno Campos, vice di Paulo Fonseca, ha voluto commentare sul suo profilo Instagram con un po’ di ironia: “Non tanto per merito suo“. Il riferimento è alle occasioni sciupate da Pedro e Dzeko da ottima posizione.