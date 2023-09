Gianni De Biasi attuale commissario tecnico dell’Azerbaijan, ha parlato della Roma a ReteSport ed ha commentato la condizione fisica di Lukaku, affrontato qualche giorno fa con la sua Nazionale. Ecco le sue parole:

“Lukaku? L’ho visto 4-5 giorni fa, il Belgio ci ha battuti 1-0 per un gol fortunoso, sta bene fisicamente, è un’ira di Dio. Con quella fisicità lì ne ho visti pochissimi, forse il primo Adriano dei tempi di Parma e Inter. Ha una struttura fisica incredibile. Romelu ha qualità, fisicità, destro-sinistro, Mourinho aveva bisogno di un calciatore come lui. E’ un attaccante difficile da marcare, la Roma si appoggerà su di lui e con Dybala può completare una coppia straordinaria. Romelu a Roma, con quel calore che avete, con quei sold out, penso possa sentirsi realmente protagonista e dare il 110%.”