Dazn, da metà novembre il passaggio a 1080p

Possibile salto in avanti per Dazn. La piattaforma di streaming – criticata per i continui malfunzionamenti – cambierà la risoluzione delle immagini. Come riporta da dday.it, l’emittente si appresta a passare alla “Fase 2”, vale a dire trasmettere in 1080p, risoluzione migliore anche del 1080i fornito da Sky. La novità dovrebbe essere disponibile dal 20 – al più dal 26 – novembre. Il tutto però dipenderà da eventuali problemi di natura tecnica.

La velocità di trasmissione (bitrate) dovrebbe essere attorno agli 8mbit/sec e verrà visualizzato da tutti gli utenti dotati una connessione sufficientemente veloce. Nelle scorse settimane, Dazn ha presentato l’iniziativa sia alla Lega Calcio che all’AGCOM. L’azienda stima che il traffico aumenterà dal 5% all’8%. La forbice di differenza con Prime Video potrebbe quindi accorciarsi.