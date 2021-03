Dazn contro Sky: “Ci tuteleremo”

Corriere dello Sport (P. Guadagno) – È ormai una sfida a colpi di lettere, ed evidentemente di minacce. Non si è fatta intendere, infatti, la risposta di Dazn all’iniziativa di Sky di garantire, per iscritto, a tutti i club che, in caso di nuovo bando, non ci sarebbe stata una corsa al ribasso e che anzi, davanti a nuove condizioni, c’è pure margine per un rilancio.

In via Rossellini, già qualcuno aveva avanzato il sospetto che una mossa del genere potesse alterare la regolare conclusione della gara. Beh, il media-group inglese lo ha fatto ufficialmente, sottolineando come la Lega si stia adoperando a mantenere equo e trasparente il processo in corso.

Nella sua prima lettere, inoltre, Dazn fa sapere di riservarsi di intraprendere ogni possibile azione a tutela dei propri diritti, una volta verificata la rispondenza alle regole e alla normativa applicabili, nonché il comportamento di tutte le parti coinvolte, compresi i rappresentanti, così da acclarare se ci siano state azioni finalizzate ad ottenere un illegittimo vantaggio.