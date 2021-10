DAZN, ascolti gonfiati fino al 50%. Perse circa 8 milioni di visualizzazioni

L’inizio stagione per DAZN è stato molto problematico. Ai tanti disservizi per buffering o mancato video, si aggiungono anche dei dati gonfiati. Sarebbero quelli che riguardano gli ascolti tv fino al 50%. La vicenda è già nota e sarebbe finita in Parlamento. Alcuni esempi: Juventus-Milan è stata vista da 1,6 milioni di persone (per DAZN) o da 1,1 (per Auditel), Lazio-Roma passa da 1,2 milioni (DAZN) a 765mila (Auditel). Si arriverebbe addirittura a un totale di 8 milioni visualizzazioni perse rispetto alla scorsa stagione. Lo riporta Il Fatto Quotidiano.