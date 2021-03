D’Aversa nei guai: ko anche Inglese e Iacoponi

Corriere dello Sport (P. Grossi) – In vista della sfida con la Roma di domenica, D’Aversa perde altre due pedine: Inglese per un problema alla caviglia sinistra e Iacoponi per un acciacco a un ginocchio. Tenendo conto che mancherà anche Kucka squalificato, non sarà per i crociati evitare di chiudere un intero girone senza vittorie, record negativo da quando, nel ’90, il Parma è approdato per la prima volta in serie A.

Insomma, continuano i problemi per D’Aversa. Solo martedì è rientrato in gruppo Zirkzee, l’olandese arrivato dal Bayern. Se non ce la farà, potrebbe essere riproposto l’argentino Brunetta. Difficile infatti vedere in campo, per lo meno dall’inizio, Graziano Pellè che una settimana fa secondo D’Aversa aveva “non più di 15 minuti nelle gambe“. In difesa ci sarà con ogni probabilità il rientro di Conti, Osorio e Gagliolo.