Darboe: “Sognavo di diventare un campione. Quando ho lasciato la mia famiglia avevo solo quindici anni”

Ebrima Darboe, calciatore della Roma che ha ben figurato nell’esordio in Europa League contro il Manchester United, si è raccontato a La Stampa. Queste le sue parole:

La tua storia?

Sognavo di diventare un campione, ma la verità è che sono partito in cerca di una vita migliore. Quando ho lasciato la mia famiglia avevo solo quindici anni. Nella traversata col barcone ho visto nei volti delle persone più anziane la sofferenza e ripensandoci credo che l’età mi abbia aiutato.

Il provino con la Roma…

Dopo venti minuti di gioco Tarantino, allora responsabile del settore giovanile, mi chiede se mi piacesse la squadra. Rimasi meravigliato: ma come è possibile, sono loro che chiedono a me se mi piacciono i miei compagni? In quel momento ho capito che avevo la chance di far parte del gruppo. Finito l’allenamento ho chiamato Miriam, ero felicissimo.