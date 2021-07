La stupenda annata di Ebrima Darboe va avanti e non si ferma. Continua in Gambia dove il centrocampista della Roma sta passando i suoi giorni prima di tornare ed essere pronto per il raduno che inizia il 6 luglio. Il profilo Twitter della società giallorossa ha postato un bellissimo video che ritrae Darboe che insegna l’inno della Roma ai piccoli del Gambia. Un momento veramente emozionante e pieno di gioia.