Darboe: “Il centrocampo della Roma mi aiuta molto, il mister mi dice di giocare con tranquillità. Non mi monterò la testa”

Darboe, calciatore della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni prima della gara contro l’Inter. Queste le sue parole:

DARBOE A ROMA TV

Le tue sensazioni?

Non so come descriverla. Emozioni forti.

Il centrocampo della Roma è da grande squadra. Ti aiuta?

Mi aiuta molto. Il mister mi dice di giocare con tranquillità. Penso solo di aiutare la squadra.

Come stai fisicamente?

Ho avuto qualche problema alla coscia ma sto bene.

Ci prometti che non ti monterai la testa?

Sì. Tranquillo.

DARBOE A SKY SPORT

Chi ti sta aiutando in questa fase delicata della tua carriera? Che tipo di difficoltà stai incontrando?

Non ci sono tante difficoltà, perché mi sta aiutando la mia famiglia, sia quella in Gambia che quella qui in Italia, li ringrazio molto perché mi fanno stare tranquillo.