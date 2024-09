Corriere dello Sport (R. Maida) – In un’estate di turbolenze, la Roma ha preso una decisione comprensibile: rinunciare all’acquisto di Kevin Danso dopo averlo sottoposto alle visite mediche. I media austriaci hanno riferito che il difensore della loro nazionale, ancora fermo nel Lens, dovrà essere operato al cuore per continuare a giocare a livello professionistico.

Le indicazioni del Coni, che non aveva concesso l’idoneità agonistica in Italia al termine dei test prodotti dalla Roma, erano evidentemente corrette. Danso è stato visitato da un cardiologo in Inghilterra che ha riscontrato un’anomalia da trattare chirurgicamente: verrà inserita una sonda utile a ripristinare la normale attività del cuore. L’intervento non dovrebbe essere particolarmente invasivo, tanto che secondo le previsioni più ottimistiche Danso dovrebbe tornare in campo entro la fine di ottobre.