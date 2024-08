Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Sono arrivati i muscoli in difesa, è arrivato Kevin Danso. Il difensore centrale ieri pomeriggio intorno alle 13 è sbarcato all’aeroporto di Ciampino, e già oggi sarà pronto a mettersi a disposizione di De Rossi per prepararsi alla sfida di domenica contro la Juventus. Sì, perché il tecnico ma anche lo stesso giocatore non vogliono perdere tempo: il ragazzo fisicamente è in magnifica forma avendo già disputato due partite da novanta minuti con il Lens – entrambe vinte e senza subire gol – e già contro la Juve potrà essere in campo per cercare di dare quella fisicità in più al reparto e aiutare la squadra a fare punti dopo il deludente ko contro l’Empoli.

Ma non solo, perché il suo impiego potrà garantire a De Rossi di provare anche un nuovo modulo con la difesa a tre, quindi utilizzare Danso al centro della difesa con Mancini a destra e N’Dicka a sinistra: una soluzione che consentirebbe alla squadra di essere più equilibrata, più coperta dalle ripartenze e dagli attacchi interni e consentire anche una svolta tattica e mentale al gruppo. Insomma, l’arrivo di Danso è importante per più fattori, per questo ieri nessuno ha perso tempo e il giocatore appena sbarcato è stato prima accompagnato al Campus Bio-Medico di Trigoria per sostenere le visite di idoneità sportiva e poi a Trigoria per la firma del contratto e l’iter tecnico che porterà all’annuncio, tra foto, video, tour del Fulvio Bernardini e la prima intervista in giallorosso.

A dir la verità, un momento Danso se l’è preso, appena prima di salire sul van che dal terminal privato di Ciampino lo ha portato al Policlinico per le visite: il gigante austriaco è andato a salutare i piccoli tifosi romanisti che lo stavano aspettando all’aeroporto, ha dato a tutti loro il cinque e ha firmato qualche maglia prima di salutare i presenti e cominciare la sua avventura in giallorosso. Un bel momento applaudito dai genitori che hanno ringraziato anche lo staff di Aeroporti di Roma per l’organizzazione dello sbarco del centrale. Oggi Danso si allenerà per la prima volta in gruppo per cominciare a conoscere la squadra e prepararsi alla sfida di domenica contro la Juventus. Partita nella quale potrebbe fare immediatamente il suo esordio dal primo minuto.