Dani Ceballos e Zakaria nel mirino. E Villar ha già la testa al Valencia

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – Mancano due mesi all’apertura del mercato e la Roma si prepara ad essere protagonista. Tiago Pinto la scorsa settimana non ha escluso interventi nella sessione invernale e si sta già muovendo. A Mourinho servono soprattutto un centrocampista e un terzino destro, ma potrebbe arrivare anche un difensore centrale.

Sono stati avviati i contatti con l’agente di Dani Ceballos. Mourinho lo conosce bene perché ha giocato in Premier con la maglia dell’Arsenal. L’altro centrocampista che continua ad essere nel mirino della Roma è Zakaria del Borussia Moenchengladnach, che a giugno si libera a parametro zero. Potrebbe arrivare a gennaio con un indenizzo basso.

Ceballos rischia di non trovare spazio nell’undici titolare di Carlo Ancelotti. Ha 25 anni, potrebbe essere il rinforzo giusto per il centrocampo, anche se gli spagnoli attualmente alla Roma non trovano spazio con lo Special One. Gonzalo Villar e Borja Mayoral sono in uscita, Carles Perez può restare, è l’alternativa a Zaniolo, ma rischia di trovare poco spazio. L’allenatore vorrebbe vedere comportamenti diversi in campo, soprattutto dai primi due, che sono stati esclusi anche ieri dalla lista dei convocati.

Il centrocampista è ormai finito ai margini. Dopo il disastroso 6-1 di Bodo non è più andato neppure in panchina. La sua partenza sembra sicura. È probabile il suo ritorno in Spagna. Il Valencia è il pole position. Una tifosa su Twitter ha scritto: “Qualcosa mi dice che Villar sta guardando la gara del Valencia contro il Villareal“. Poco dopo è apparso il like di Villar che non vede l’ora di tornare nella Liga per giocare con continuità. In partenza anche Diawara, che ha mercato in Inghilterra. Per il ruolo di terzino è seguito Pedersen. Il norvegese del Feyenoord ha ventuno anni e un quotazione che si aggira sui tre milioni.