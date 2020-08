Dan, Ryan ed Eric. Quel blitz segreto nel cuore di Trigoria

La Gazzetta dello Sport (M. Cecchini) – “Accogliete gli ospiti e fate visitare loro il centro sportivo”, queste le parole che James Pallotta, nello scorso novembre, ha rivolto alla dirigenza romanista. Gli ospiti a cui faceva riferimento erano i nuovi proprietari della Roma: Dan Friedkin, suo figlio Ryan ed Eric Williamson. In quel momento infatti il gruppo texano era già in trattativa con Boston per rilevare la società, ma da quel momento in poi ci sono voluti altri nove mesi fino ad arrivare al giorno del closing. Ad accoglierli a Fulvio Bernardini c’erano Fienga, Baldissoni, Zubiria, Petrachi e Fonseca. Gli americani rimasero soddisfatti del loro tour a Trigoria, così come di quello fatto negli uffici di Viale Tolstoj, ora è giunto il momento di ritornarci, da proprietari della Roma.