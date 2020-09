Dan, Roma è tua. Il tornado Friedkin su Trigoria: “Seguitemi, faremo grandi cose”

La Gazzetta dello Sport (C.Zucchelli) – Dan e Ryan Friedkin erano già stati a Trigoria nel novembre scorso, accolti con gli onori che meritavano come potenziali acquirenti del club, ma tornarci da titolari dell’eredità sportiva e passionale rappresentata dalla Roma è stata tutta un’altra cosa. Arrivati nella Capitale due giorni fa, i nuovi proprietari – dopo un rapido blitz nella sede di viale Tolstoj – accompagnati dai manager Williamson e Walker, hanno attraversato i cancelli del centro sportivo intorno alle 16, per poi rimanervi per assistere all’allenamento da dietro ad una porta e vedere pochi minuti anche degli Under 12 al lavoro. Ieri è stato un giorno felice per la società, che ha abbracciato il presidente e suo figlio, destinato a stare spesso nella Capitale. Le prime indiscrezioni, infatti, dicono che – pur non escludendo che la coppia possa fare un blitz a Cagliari per assistere all’amichevole di domani – domenica Dan Friedkin possa riprendere la via degli Usa, lasciando il figlio e dando appuntamento forse per l’esordio in casa con la Juve. Il primo incontro “tecnico” i nuovi proprietari lo hanno avuto con Paulo Fonseca, che avevano già conosciuto in video chiamata. L’impressione reciproca, è stata confermata ottima, ed il senso del messaggio presidenziale al portoghese è stato questo: “Speriamo di fare grandi cose insieme”.